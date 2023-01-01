WebCatalog
Lithic

Lithic

lithic.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lithic على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Lithic يجعل من السهل إنشاء بطاقات الدفع لتمكين الإنفاق والتحكم فيه. تم تصميم العناصر الأساسية التي يمكن الوصول إليها من Lithic للمطورين، مما يقلل من الوقت اللازم للوصول إلى السوق، ويطلق العنان لتدفقات إيرادات جديدة ويتوسع مع أعمالك المتطورة. سواء كنت تقوم بإنشاء بطاقات دفع لعملائك، أو تحسين عمليات المكتب الخلفي، أو تبسيط عمليات الصرف، فإن Lithic يجعل من السهل البدء دون الخوض في اتفاقات الخدمة الطويلة أو العروض التوضيحية للمبيعات. التسعير بسيط، مع عدم وجود رسوم شهرية باهظة الثمن.

الموقع الإلكتروني: lithic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lithic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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