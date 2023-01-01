Lithic يجعل من السهل إنشاء بطاقات الدفع لتمكين الإنفاق والتحكم فيه. تم تصميم العناصر الأساسية التي يمكن الوصول إليها من Lithic للمطورين، مما يقلل من الوقت اللازم للوصول إلى السوق، ويطلق العنان لتدفقات إيرادات جديدة ويتوسع مع أعمالك المتطورة. سواء كنت تقوم بإنشاء بطاقات دفع لعملائك، أو تحسين عمليات المكتب الخلفي، أو تبسيط عمليات الصرف، فإن Lithic يجعل من السهل البدء دون الخوض في اتفاقات الخدمة الطويلة أو العروض التوضيحية للمبيعات. التسعير بسيط، مع عدم وجود رسوم شهرية باهظة الثمن.

الموقع الإلكتروني: lithic.com

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