Zen Educate عبارة عن منصة بسيطة ومبسطة للمعلمين ومساعدي التدريس للعثور على عمل في المدارس دون رسوم وكالة باهظة الثمن.

الموقع الإلكتروني: zeneducate.com

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