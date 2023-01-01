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eBallot

eBallot

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الموقع الإلكتروني: eballot.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من eBallot على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

eBallot هو مزود خدمات وبرمجيات تصويت عبر الإنترنت يجعل من السهل إجراء عمليات تصويت وانتخابات نزيهة وآمنة وفعالة. اختر بين منصتنا البسيطة المُدارة ذاتيًا أو إدارة التصويت كاملة الخدمات. تعمل إمكانيات التصويت الحديثة لدينا على تبسيط عملية اتخاذ القرار لديك.

الموقع الإلكتروني: eballot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ eBallot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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