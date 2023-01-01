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UserTesting

UserTesting

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الموقع الإلكتروني: usertesting.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UserTesting على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اختبار قابلية الاستخدام وأدوات البحث لتحسين تجربة العملاء عبر الإنترنت من UserTesting، منصة Human Insight. برنامج صناعة تجربة العملاء رقم 1 من G2.

الموقع الإلكتروني: usertesting.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UserTesting. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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