Juicebox

Juicebox

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الموقع الإلكتروني: juicebox.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Juicebox على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الشركة الرائدة في مجال تحديد مصادر المواهب المدعومة بالذكاء الاصطناعي. نقدم لك PeopleGPT، محرك البحث الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يفهم من تبحث عنه. مصمم خصيصًا للتوظيف وشبكات الخبراء وتحديد المصادر والمزيد.

الموقع الإلكتروني: juicebox.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Juicebox. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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