BrowserStack عبارة عن منصة اختبار سحابية للويب والهواتف المحمولة تمكن المطورين من اختبار مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم عبر المتصفحات حسب الطلب وأنظمة التشغيل والأجهزة المحمولة الحقيقية، دون مطالبة المستخدمين بتثبيت أو صيانة معمل داخلي للأجهزة الافتراضية أو الأجهزة أو المحاكيات. لديهم أربعة منتجات أساسية - Live وApp Live وAutomate وApp Automate. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين أكثر من 1200 جهاز محمول حقيقي ومتصفحات وأنظمة تشغيل حسب الطلب والاعتماد على بنية تحتية آمنة ومستقرة وقابلة للتطوير لدعم الآلاف من الاختبارات اليدوية والآلية المتزامنة. تم تأسيس الخدمة القائمة على الاشتراك على يد ريتيش أرورا وناكول أجروال في عام 2011 في مومباي بالهند، ومنذ ذلك الحين اكتسبت قبولًا واسع النطاق في مجتمع تطوير الويب في جميع أنحاء العالم لاختبار تخطيط وأداء موقع الويب من متصفحات سطح المكتب الخاصة بهم. لدى BrowserStack أكثر من 25000 عميل مدفوع الأجر و2000000 مطور مسجل في أكثر من 135 دولة. تعتمد الشركات العالمية على BrowserStack في اختبارات الويب والهواتف المحمولة، بما في ذلك الشركات الرائدة في الصناعة مثل Microsoft وING وMastercard وDow Jones وGarmin وNational Geographic وVolvo وNRK وHubSpot وWalt Disney وAngularJS. ولها مكاتب في سان فرانسيسكو ومومباي وباكستان. دبلن، BrowserStack مملوكة للقطاع الخاص. في يناير 2018، جمع BrowserStack 50 مليون دولار أمريكي من السلسلة A من Accel. وفي أكتوبر 2015، تم تكريم BrowserStack كبطل Bootstrap من قبل جوائز Economic Times Startup Awards. في مايو 2019، أجرى أناند دانيال من Accel Partners مقابلة مع ريتيش أرورا في سلسلة #InsightsPodcast.

الموقع الإلكتروني: browserstack.com

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