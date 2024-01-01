Mistral AI

Mistral AI

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الموقع الإلكتروني: mistral.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mistral AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Fast, open-source and secure language models. Facilitated specialisation of models on business use-cases, leveraging private data and usage feedback. Built from a world-class team in Europe, targeting global market.
الفئات:
Software Development
Large Language Models Software

الموقع الإلكتروني: mistral.ai

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Microsoft Copilot

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Claude

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Databricks

databricks.com

IBM

IBM

ibm.com

ScholarAI

ScholarAI

scholarai.io

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H2O.ai

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