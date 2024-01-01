Anode

Anode

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الموقع الإلكتروني: codygon.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Anode على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Anode, an innovative digital solution designed to revolutionize data quality management for businesses is here to help. Anode is a data anomaly detection tool that analyzes your data for 6 classes of errors allowing you to gain insights into your data faster and more efficiently.
الفئات:
Business
Large Language Models Software

الموقع الإلكتروني: codygon.com

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ChatGPT

chat.openai.com

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

Claude

Claude

claude.ai

Hugging Face

Hugging Face

huggingface.co

Databricks

Databricks

databricks.com

IBM

IBM

ibm.com

ScholarAI

ScholarAI

scholarai.io

H2O.ai

H2O.ai

h2o.ai

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Mistral AI

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Cint

cint.com

Contractzy

Contractzy

contractzy.io

YOMO

YOMO

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