Anode
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الموقع الإلكتروني: codygon.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Anode على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Anode, an innovative digital solution designed to revolutionize data quality management for businesses is here to help. Anode is a data anomaly detection tool that analyzes your data for 6 classes of errors allowing you to gain insights into your data faster and more efficiently.
الموقع الإلكتروني: codygon.com
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