WebCatalog

ConnectQR

ConnectQR

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: connectqr.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ConnectQR على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ConnectQR هو حل SaaS مبتكر للخدمة الذاتية بين الشركات، مصمم لمساعدة الشركات على إنشاء رمز QR قابل للتخصيص وثابت وديناميكي مع إمكانات التتبع. يعالج حلنا الحاجة المتزايدة للتكامل الرقمي السلس في عمليات التسويق والبيع بالتجزئة والعمليات التشغيلية.

الفئات:

Utilities
برامج التسويق الأخرى

الموقع الإلكتروني: connectqr.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ConnectQR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

elink.io

elink.io

elink.io

Short.io

Short.io

short.io

Revue

Revue

getrevue.co

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

GummySearch

GummySearch

gummysearch.com

Radio.co

Radio.co

radio.co

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

Intellifluence

Intellifluence

intellifluence.com

Branalyzer

Branalyzer

branalyzer.com

TinyLetter

TinyLetter

tinyletter.com

قد يعجبك أيضًا

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

uQR.me

uQR.me

uqr.me

Autonix

Autonix

autonix.io

Trueqrcode

Trueqrcode

trueqrcode.com

Tapkit

Tapkit

tapkit.com

MODLR

MODLR

modlr.co

Cyclr

Cyclr

cyclr.com

AdCritter

AdCritter

adcritter.com

QR Code Monkey

QR Code Monkey

qrcodemonkey.net

DeepTalk

DeepTalk

deep-talk.ai

Subskribe

Subskribe

subskribe.com

Openscreen

Openscreen

openscreen.com

استكشاف

WebCatalog Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.