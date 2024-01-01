يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ConnectQR على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

ConnectQR هو حل SaaS مبتكر للخدمة الذاتية بين الشركات، مصمم لمساعدة الشركات على إنشاء رمز QR قابل للتخصيص وثابت وديناميكي مع إمكانات التتبع. يعالج حلنا الحاجة المتزايدة للتكامل الرقمي السلس في عمليات التسويق والبيع بالتجزئة والعمليات التشغيلية.

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الموقع الإلكتروني: connectqr.ai

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