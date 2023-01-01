قم بإنشاء رموز QR مخصصة بالكامل، مع اللون والشكل والشعار وتتبع عدد الأشخاص الذين يقومون بمسح رموز QR الخاصة بك، من أين وفي أي تاريخ.

الموقع الإلكتروني: qr.io

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