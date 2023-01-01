قم بإنشاء رموز QR مخصصة مع الشعار واللون والتصميم مجانًا. يقدم صانع رمز الاستجابة السريعة هذا تنسيقات متجهة مجانية للحصول على أفضل جودة للطباعة.

الموقع الإلكتروني: qrcode-monkey.com

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