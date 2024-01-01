DesignEvo
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الموقع الإلكتروني: designevo.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DesignEvo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
قم بإنشاء شعارات مخصصة باستخدام DesignEvo Free Logo Maker. DesignEvo عبارة عن أداة مجانية لإنشاء الشعارات عبر الإنترنت تحتوي على أكثر من 10000 قالب يمكن لأي شخص استخدامها لإضفاء الحيوية على شعار جذاب وفريد من نوعه في دقائق.
الموقع الإلكتروني: designevo.com
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