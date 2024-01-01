بدائل - ConnectQR
QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR Code Scanner هو تطبيق الويب الأسرع والأكثر سهولة في الاستخدام.
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...
QR.io
qr.io
قم بإنشاء رموز QR مخصصة بالكامل، مع اللون والشكل والشعار وتتبع عدد الأشخاص الذين يقومون بمسح رموز QR الخاصة بك، من أين وفي أي تاريخ.
BL.INK
bl.ink
إدارة الارتباط المؤسسي. توفير التعاون والامتثال والإبداع للفرق العالمية لتحسين كل مشاركة وحماية بياناتك وخلق الثقة في كل نقرة.
elink.io
elink.io
قم ببناء أي شيء باستخدام روابط الويب. يحتوي elink على كل ما تحتاجه لحفظ الإشارات المرجعية وإنشاء صفحات الويب والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني وأدوات موقع ويب RSS والروابط الحيوية الاجتماعية والجدران الاجتماعية والمحتوى الآلي والمزيد. أنشئ محتوى في دقائق!
Flowcode
flowcode.com
Flowcode هو صانع رموز QR رقم 1. الشعار واللون والتصميم، مدعومًا بالخصوصية والبيانات، وكلها متضمنة مجانًا. قم بتنزيل ملفات الطباعة عالية الجودة اليوم.
Short.io
short.io
Short.io عبارة عن أداة تقصير عناوين URL ذات علامة بيضاء تعمل على إنشاء روابط قصيرة على النطاقات ذات العلامات التجارية. قم بتقصير وتخصيص ومشاركة عناوين URL ذات العلامات التجارية مع جمهورك.
Revue
getrevue.co
بناء جمهور مخلص. تسهل Revue على الكتاب والناشرين إرسال رسائل إخبارية افتتاحية - والحصول على أموال.
RocketLink
rocketlink.io
أضف وحدات البكسل لإعادة الاستهداف، والعبارات المخصصة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، والمجالات المخصصة إلى أي رابط تشاركه، وخصص مظهر الصورة المصغرة للرابط، وأعد استهداف أي شخص قام بالنقر عليه.
GummySearch
gummysearch.com
Reddit أبحاث الجمهور في متناول يدك. اكتشف بسرعة نقاط الضعف لدى عميلك، وما هي الحلول التي يحتاجها، وما الذي يتوق إلى الدفع مقابله.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business هو حل WhatsApp Business الكل في واحد، وتشمل عروضنا واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية وChatbot وإدارة علاقات العملاء المستندة إلى WhatsApp والأتمتة والتكامل مع العديد من الأدوات وما إلى ذلك.
Radio.co
radio.co
هل تريد إنشاء محطة إذاعية؟ قم بأتمتة جدولك الزمني والبث المباشر وتتبع المستمعين من منصة واحدة سهلة الاستخدام. مرحبا بكم في راديو.كو.
Placer.ai
placer.ai
اتخذ قرارات عقارية أكثر ذكاءً وأبرم المزيد من الصفقات باستخدام معلومات موقع Placer.ai ورؤى حركة المرور على الأقدام.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops عبارة عن منصة تسويق فيروسية وإحالة لإطلاق مسابقات التصنيف واليانصيب وبرامج الإطلاق المسبق والإحالة.
ShareASale
shareasale.com
كن شريكًا مع ShareASale لتصبح جزءًا من شبكة التسويق بالعمولة الموثوقة لدينا. توفر شبكتنا حلولاً تسويقية لشركائنا.
QR Code AI
qrcode-ai.com
مولد عبر الإنترنت لرموز QR الفريدة والفنية حوّل رموز QR الخاصة بك إلى تحفة فنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحويل تسويق علامتك التجارية
UTM.io
web.utm.io
UTM.io هي أفضل طريقة لإنشاء UTMs ومشاركتها ومزامنتها مع فريقك. توقف عن استخدام جداول البيانات الفوضوية واحصل على بيانات جيدة للحملة في تحليلاتك.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence هي خدمة تسويق مؤثرة تمكن العلامات التجارية والمؤثرين من التواصل والتعاون وتحقيق أهدافهم.
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer هي الطريقة الأرخص والأسرع والأسهل لاكتشاف ما يحدث بالفعل عبر الإنترنت.
TinyLetter
tinyletter.com
يقدم TinyLetter تجربة كتابة نظيفة ومباشرة للأشخاص الذين لا يبحثون عن تقارير أو ميزات متقدمة للشركات.
Barcode.so
barcode.so
رموز الاستجابة السريعة العادية مملة. رموز الاستجابة السريعة الجميلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تجعل جمهورك حريصًا على مسحها ضوئيًا. أكثر من 25 نمطًا للاختيار من بينها أو استخدم أسلوبك الخاص فقط
BrandBucket
brandbucket.com
سوق الأسماء التجارية الأصلي الذي يضم أكثر من 100000 اسم تجاري برعاية الخبراء للاختيار من بينها. احصل على .com المطابق والشعار، بالإضافة إلى نصائح مجانية بشأن العلامة التجارية من فريقنا.
Eredom
eredom.com
مرحبا بكم في إريدوم! اكتشف أسماء النطاقات التجارية غير المسجلة والقابلة للعلامة التجارية! ابحث عن أسماء النطاقات التجارية المتاحة والقابلة للعلامة التجارية .com!
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER هو منشئ رموز QR الأكثر تقدمًا عبر الإنترنت في العالم، وقد حصل على جائزة المنتج الأكثر ابتكارًا على ProductHunt. تحظى بثقة أكثر من 850.000 علامة تجارية في 147 دولة. من بينها: Lululemon، وUber، وDisney، وSodexo، وPepsico، وL'occitane، وSamsung، وTikTok، وUniversal Studios، وفنادق هيلتون، والم...
WANotifier
wanotifier.com
عملاؤك موجودون على الواتساب. يمكنك الوصول إليهم من خلال رسائل WhatsApp المجمعة باستخدام واجهات برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية مع زيادة بنسبة 0% على رسوم واجهة برمجة التطبيقات الرسمية!
SummarAIze
summaraize.com
10X محتوى البودكاست والفيديو في 10 دقائق. تقوم SummarAIze بإعادة توظيف المحتوى الخاص بك من الصوت والفيديو إلى منشورات اجتماعية جذابة وقابلة للمشاركة ومحتوى البريد الإلكتروني والملخصات والاقتباسات والمزيد!
eKyte
ekyte.com
تقوم eKyte بتوجيه فرق التسويق الرقمي لتخطيط وإنتاج الحملات عبر الإنترنت وتحليل النتائج وتحسينها. الذكاء الاصطناعي يقوم بالباقي.
Chainfuel
chainfuel.com
باستخدام برنامج Telegram Bot وتطبيق الويب القوي من Chainfuel، يمكنك حماية مجموعتك تلقائيًا من مرسلي البريد العشوائي والمحتالين، وتتبع مقاييس مجموعتك، وإشراك المستخدمين والاحتفاظ بهم ببضع نقرات فقط.
QRfy
qrfy.com
أنشئ رموز QR الخاصة بك وعزز عملك أو فكرتك. قم بإنشاء رموز QR الخاصة بك وإدارتها وتتبعها إحصائيًا بسهولة.
Approved Social
approvedsocial.io
تعد Approved Social منصة رائدة مصممة لإحداث ثورة في طريقة تطوير حملات التسويق الرقمي والموافقة عليها وإطلاقها. يعد Approved Social في جوهره محركًا تعاونيًا للتعليقات والموافقات يعمل على تمكين فرق التسويق والوكالات والعلامات التجارية من تبسيط عمليات الموافقة الإبداعية الخاصة بهم وتقليل أوقات التسليم ...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow عبارة عن مجموعة محادثة متعددة القنوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمشاركة العملاء. تعمل منصة SleekFlow الشاملة على إنشاء رحلات سلسة ومخصصة للعملاء عبر قنوات المراسلة التي يلجأ إليها الجميع، بما في ذلك WhatsApp وInstagram والدردشة المباشرة والمزيد. إن SleekFlow مكرس لتشكيل مستقبل الاتصالات من ...
Autonix
autonix.io
رموز QR موجودة في كل مكان ومع Autonix فهي ذات قيمة كبيرة. يستهدف Autonix الوكالات والأسواق وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والحكومة والمزيد، وهو حل قوي لتتبع رمز الاستجابة السريعة الذي يلبي احتياجات المؤسسات الكبيرة والصغيرة.
Socialbuzz
sociabuzz.com
اعرض الوسائط وميزات تحقيق الدخل لدينا مباشرة على الصفحة دون إرسال الزوار إلى صفحة أخرى. منصة اقتصاد المبدعين في الولايات المتحدة. وسائل الإعلام وتحقيق الدخل.
GettHit.com
getthit.com
قم بزيادة حركة المرور على موقع الويب الخاص بك إلى الحد الأقصى باستخدام منشئ حركة المرور المستهدف الاستثنائي من Getthit. صمم حملاتك وفقًا لمتطلباتك المحددة واجذب آلاف الزوار بسهولة. حقق الإمكانات الكاملة لموقعك على الويب من خلال تخصيص حملاتك في بضع خطوات بسيطة فقط. يعد منشئ حركة المرور الخاص بـ Getth...
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar هو نظام لتتبع العملاء داخل المتجر يتضمن تتبع الفيديو والكاميرا وجمع البيانات وتكاملها.
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
تطبيق SaaS لاكتشاف الشركات التابعة المعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة الناشرين. توفر المنصة تحليلاً متعمقًا لمواقع الناشرين والمعلومات والأدوات اللازمة للتوظيف التابع. يضمن التعلم الآلي داخل النظام الأساسي أن تصبح النتائج أكثر استهدافًا لأنها تتعلم ما يحبه المستخدم وما لا يعجبه، للمساعدة في العثور ...
Echo AI
echoai.com
استفد من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. قم بتحليل محادثات العملاء وأداء الفريق لاكتشاف الرؤى المخفية واغتنام الفرص وتخفيف المخاطر.
QRStuff
qrstuff.com
مولد رمز الاستجابة السريعة المجاني ومنشئ رمز الاستجابة السريعة عبر الإنترنت. لا يلزم التسجيل. قم بإنشاء رموز QR مجانية غير منتهية الصلاحية لموقع ويب URL بتنسيق PDF أو صورة أو تتبع الحضور أو فيديو YouTube أو موقع خرائط Google أو facebook أو تفاصيل الاتصال أو أي نوع من أنواع رموز QR البالغ عددها 27 نو...
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro عبارة عن منصة راديو إنترنت قوية تتميز بنظام أتمتة ذكي وإدارة DJ وانتقالات سلسة بين البث الصوتي المباشر والمحتوى المجدول، مما يساعدك على البقاء على الهواء سواء كنت عرضًا فرديًا أو وسائط أكبر مَنفَذ. لم يكن إنشاء محطة الراديو الخاصة بك وإدارتها والترويج لها أسهل من أي وقت مضى.
Linkz.ai
linkz.ai
معاينات تلقائية للارتباطات الغنية عند التمرير والتي تبقي الزائرين على موقع الويب الخاص بك. قم بتثبيت Linkz.ai في دقيقتين على موقع الويب الخاص بك أو مدونتك واحصل على معاينات تلقائية غنية للروابط عند التمرير. تساعد معاينات Linkz.ai زوار موقعك على الحصول على سياق من المحتوى المرتبط دون التنقل بين علاما...
Carts Guru
carts.guru
قم بمطاردة كل عميل محتمل، وتحويل كل عملية بيع، وتنمية أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك بسرعة باستخدام برنامج أتمتة تسويق متقدم مصمم خصيصًا للتجار الإلكترونيين. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك إنشاء حملات تسويقية من الدرجة الأولى وتخصيصها لمراحل الوعي والتفكير والرعاية اللاحقة في رحلة العميل، ثم انقر...
LaunchList
getlaunchlist.com
أنشئ قائمة انتظار سريعة الانتشار للمستخدمين الأوائل. يمكنك توفير وقت الإطلاق والحصول على المزيد من الاشتراكات لمنتجك في المرحلة المبكرة من خلال قوائم الانتظار الفيروسية التي يتم إطلاقها مسبقًا
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick عبارة عن تتبع مجاني وغير محدود للبريد الإلكتروني لـ Gmail وGoogle Workspace (G Suite) مع إشعارات سطح المكتب في الوقت الفعلي وWhatsApp مثل علامات التجزئة المزدوجة (✓✓) في صندوق الإرسال. تشير علامة التجزئة الزرقاء ✓ إلى أنه قد تم إرسال بريد إلكتروني، ولكن لم يفتحه المستلم بعد. علامات التجزئ...
Hovercode
hovercode.com
رموز QR الديناميكية لعلامتك التجارية قم بإنشاء وتتبع وإدارة رموز QR الديناميكية لعلامتك التجارية
Chatwee
chatwee.com
Chatwee هو تطبيق للدردشة المباشرة والمراسلة الفورية يستهدف: - المجتمعات عبر الإنترنت - الأحداث الافتراضية - مقدمي دعم الصحة العقلية - تواصل الفريق - التداول المباشر - خدمات الكنيسة - ندوات تعليمية عبر الإنترنت - بث فيديو مباشر يسمح لمستخدميه بالمشاركة عبر القطاعين الخاص والعام والخاص. محادثات جماعية...
Hidemyacc
hidemyacc.com
Multilogin Antidetect Browser - قم بإنشاء حسابات غير محدودة بملفات تعريف مختلفة في جهاز واحد بدلاً من استخدام أجهزة حقيقية متعددة أو أجهزة افتراضية
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ عبارة عن مجموعة تحسين لوسائل التواصل الاجتماعي تتيح للمستخدم إدارة Twitter وInstagram وPinterest لزيادة تأثير الوسائط الاجتماعية.
Multiview
multiview.com
VisitorView هو برنامج لتحليلات الويب يقوم بمطابقة عناوين IP الخاصة بالشركات التي تزور موقع الويب الخاص بك مع قاعدة البيانات الخاصة بنا لإخبارك بأسماء تلك الشركات والمزيد.