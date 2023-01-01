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Snowplow

Snowplow

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الموقع الإلكتروني: snowplow.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Snowplow على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمنح Snowplow الفرق مرونة كاملة وتحكمًا في كيفية جمع البيانات السلوكية وتنظيمها ومعالجتها وتصميمها وتخزينها.

الموقع الإلكتروني: snowplow.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Snowplow. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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