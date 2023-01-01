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Kinabase

Kinabase

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الموقع الإلكتروني: kinabase.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kinabase على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Kinabase هي طريقة أكثر ذكاءً لإدارة معلومات عملك وعملياتك وغير ذلك الكثير، وهي موثوقة من قبل الفرق ذات النمو المرتفع. إدارة التعقيد، ببساطة، بدءًا من الشركات وجهات الاتصال وحتى العمليات وأوامر المبيعات والبنية التحتية، يتيح لك Kinabase تتبع ما يحدث عبر مؤسستك. تحسين السرعة والكفاءة احصل على المعلومات التي تحتاجها في متناول يدك. قم بتحسين الكفاءة وتقليل المخاطر والعثور على المعلومات التي تحتاجها بشكل أسرع. دمج أدوات البيانات المتعددة في نظام واحد سهل الاستخدام. احصل على قوة المرونة لدى Kinabase بنية بيانات فريدة وذكية، تسمح لك بالتحرك بسرعة التفكير. دون جمود أنظمة إدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات التقليدية. من الأشخاص إلى العمليات إلى الكمال - يمكن بسهولة تكوين Kinabase لإدارة المعلومات التي تهمك. قابلة للتكيف وفعالة لمجموعة واسعة من الأغراض، كل شيء بدءًا من التصنيع وحتى التوظيف وحتى الاستشارات.

الموقع الإلكتروني: kinabase.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kinabase. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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