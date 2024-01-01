ERP Gold

ERP Gold

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الموقع الإلكتروني: erp.gold

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ERP Gold على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تم تصميم ERP Gold خصيصًا لك ولعملياتك. قم بتبسيط جميع العمليات الخاصة بك بما في ذلك المحاسبة والتصنيع والمخزون والطلب والتجارة الإلكترونية والشحن باستخدام نظام مرن تم تصميمه خصيصًا لعملياتك. هل تعاني من نقص المرونة وخيارات التخصيص التي يوفرها أي نظام محاسبي أساسي أو Excel أو أي حزمة أخرى؟ يتكامل ERP Gold بسلاسة مع حساباتك الحالية وبرامج إدارة المخزون لإنشاء حزمة قوية تمنحك رؤية مطلقة وتحكمًا كاملاً. من خلال مزامنة البيانات من برامج متعددة، يقوم ERP Gold بإنشاء وظائف واسعة النطاق وشاشات وتقارير وأتمتة العمليات الهامة.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: erp.gold

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ERP Gold. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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