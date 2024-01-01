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نظام Epicor ERP عبارة عن برنامج معياري خاص بالصناعة يستخدم لإدارة العمليات التجارية على مستوى الشركة. يعمل برنامج Epicor بشكل جيد لإدارة المحاسبة والمالية والموارد البشرية والعملاء وسلسلة التوريد والمخزون والتوزيع وإدارة إنتاج التصنيع. يتوفر برنامج Epicor محليًا وفي شكل SaaS cloud ERP (تخطيط موارد المؤسسة). تقدم Epicor منصات إدارة الأعمال كحلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بالصناعة. تبتكر شركة Epicor Software Corporation دمج أحدث التقنيات في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP). على سبيل المثال، تستخدم شركة Epicor إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT) لربط الأجهزة بأجهزة الاستشعار وأجهزة PLC (وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة) الموجودة على أرض المصنع في برنامج Advanced MES (برنامج تنفيذ التصنيع) الذي يتكامل بسلاسة مع نظام Epicor ERP (وMRP) . توفر Epicor قنوات شاملة متقدمة، بما في ذلك برامج التجارة الإلكترونية لتجار التجزئة.

الموقع الإلكتروني: epicor.com

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