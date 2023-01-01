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Frederick AI

Frederick AI

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الموقع الإلكتروني: frederick.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Frederick AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إطلاق شركة ناشئة بسرعة الفكر. قم بإعداد نموذج أولي وبحث وبناء شركتك الناشئة بسرعة لم تظن أنها ممكنة من قبل.

الموقع الإلكتروني: frederick.ai

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