يوفر Launchpad6 تطبيقات ويب قائمة على السحابة والتي تعمل على الفور على إنشاء حلول فيديو عبر الإنترنت ذات علامة تجارية لدعم متطلبات الفيديو الخاصة بك. استغل قوة الفيديو بطرق لم تكن تظن أنها ممكنة من قبل. اجذب العملاء وأنشئ سلوكيات مختلفة لتفاعل المستخدم من خلال الإمكانات الفريدة لتطبيقات الفيديو الخاصة بـ Launchpad6. مع Launchpad6، سوف يبرز عملك بين الآخرين. تعمل وكالات الإعلان وشركات الإعلام والعلامات التجارية على تسخير قوة المنصة لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وزيادة حركة المرور وإشراك عملائها في تجارب تفاعلية تحمل العلامة التجارية. تستخدم الشركات الكبيرة والصغيرة Launchpad6 لتقديم الاتصالات الداخلية وتحقيق الدخل من الأصول وتثقيف جماهيرها. كل هذا ممكن باستخدام Launchpad6.

الفئات :

الموقع الإلكتروني: launchpad6.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Launchpad6. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.