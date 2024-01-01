Shimoku
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الموقع الإلكتروني: shimoku.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shimoku على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Shimoku enables different teams to harness the potential of AI. Startup Founders can launch AI SaaS with expert guidance. Python developers can build AI applications with "Low-Code". Marketing and Sales can leverage sales opportunities identified by AI.
الموقع الإلكتروني: shimoku.com
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