Shimoku

Shimoku

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: shimoku.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shimoku على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Shimoku enables different teams to harness the potential of AI. Startup Founders can launch AI SaaS with expert guidance. Python developers can build AI applications with "Low-Code". Marketing and Sales can leverage sales opportunities identified by AI.
الفئات:
Business
Machine Learning Software

الموقع الإلكتروني: shimoku.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shimoku. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

UiPath

UiPath

uipath.com

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Deep Block

Deep Block

deepblock.net

AMD

AMD

amd.com

V7

V7

v7labs.com

OpenAI

OpenAI

openai.com

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Aidaptive

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Aiva-SaaS

blockbridge.in

Real Python

Real Python

realpython.com

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Leadgenerator.io

Leadgenerator.io

leadgenerator.io

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