تُمكّن WhyLabs الفرق من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي بدقة وتحكم. بدءًا من الشركات المدرجة على قائمة Fortune 100 وحتى الشركات الناشئة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولاً، اعتمدت الفرق أدوات WhyLabs لمراقبة وتنفيذ الإدارة في الوقت الفعلي لتطبيقات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدية. باستخدام WhyLabs، تعمل الفرق على تقليل العمليات اليدوية بنسبة تزيد عن 80% وتقليل الوقت اللازم لحل حوادث الذكاء الاصطناعي بمقدار 20 مرة. تقوم منصة WhyLabs AI Control Platform بتقييم البيانات في الوقت الفعلي من مطالبات المستخدم وسياق RAG واستجابات LLM والبيانات التعريفية للتطبيق لإظهار التهديدات المحتملة. بفضل أجهزة الكشف عن التهديدات ذات زمن الوصول المنخفض المُحسَّنة للتشغيل مباشرة في بيئات الاستدلال، تعمل WhyLabs على زيادة الأمان إلى أقصى حد دون التكلفة المرتبطة أو الأداء أو مخاوف خصوصية البيانات.

الموقع الإلكتروني: whylabs.ai

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