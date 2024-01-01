Preamble
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الموقع الإلكتروني: preamble.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Preamble على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Preamble offers an easy to use platform and AI policy marketplace to enhance the safety and security of generative AI and LLM systems. We enable businesses to enforce safety, privacy, security, and compliance AI guardrails. Preamble, Inc. is a veteran led company.
الموقع الإلكتروني: preamble.com
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