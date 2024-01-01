تمكن تقنية Robust Intelligence المؤسسات من تأمين تحول الذكاء الاصطناعي الخاص بها من خلال حل آلي للحماية من تهديدات الأمن والسلامة. تتضمن منصة Robust Intelligence محركًا لاكتشاف نقاط الضعف في النماذج وتقييمها، بالإضافة إلى التوصية وتنفيذ حواجز الحماية اللازمة للتخفيف من التهديدات التي تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج. يتيح ذلك للشركات تلبية معايير السلامة والأمن الخاصة بالذكاء الاصطناعي من خلال تكامل واحد، والعمل تلقائيًا في الخلفية لحماية التطبيقات من التطوير إلى الإنتاج. تحظى Robust Intelligence بدعم من Sequoia Capital وTiger Global، وتحظى بثقة الشركات الرائدة بما في ذلك ADP وJPMorgan Chase وExpedia وDeloitte وCisco ووزارة الدفاع الأمريكية لتحرير مهمة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

الموقع الإلكتروني: robustintelligence.com

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