Robust Intelligence

Robust Intelligence

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الموقع الإلكتروني: robustintelligence.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تمكن تقنية Robust Intelligence المؤسسات من تأمين تحول الذكاء الاصطناعي الخاص بها من خلال حل آلي للحماية من تهديدات الأمن والسلامة. تتضمن منصة Robust Intelligence محركًا لاكتشاف نقاط الضعف في النماذج وتقييمها، بالإضافة إلى التوصية وتنفيذ حواجز الحماية اللازمة للتخفيف من التهديدات التي تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج. يتيح ذلك للشركات تلبية معايير السلامة والأمن الخاصة بالذكاء الاصطناعي من خلال تكامل واحد، والعمل تلقائيًا في الخلفية لحماية التطبيقات من التطوير إلى الإنتاج. تحظى Robust Intelligence بدعم من Sequoia Capital وTiger Global، وتحظى بثقة الشركات الرائدة بما في ذلك ADP وJPMorgan Chase وExpedia وDeloitte وCisco ووزارة الدفاع الأمريكية لتحرير مهمة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.
الفئات:
Business
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: robustintelligence.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Robust Intelligence. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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