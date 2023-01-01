WebCatalog
Aporia

Aporia

aporia.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Aporia على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

استخدم إمكانية ملاحظة تعلم الآلة من Aporia لاكتشاف الانحراف وتدهور النموذج، وإدارة النماذج بشكل مركزي، وشرح التنبؤات، وتحسين نماذج تعلم الآلة في الإنتاج.

الموقع الإلكتروني: aporia.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Aporia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

censius

censius

censius.ai

Mystic AI

Mystic AI

mystic.ai

Thangs

Thangs

thangs.com

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Modelbit

Modelbit

modelbit.com

RunPod

RunPod

runpod.io

Lightrun

Lightrun

lightrun.com

Paperspace

Paperspace

paperspace.com

Wrapbook

Wrapbook

wrapbook.com

Freeway ML

Freeway ML

app.freewayml.com

HyperDX

HyperDX

hyperdx.io

Botika

Botika

botika.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية