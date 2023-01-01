تعمل شركة Aqua Security على إيقاف الهجمات السحابية الأصلية عبر دورة حياة التطبيق، وهي الشركة الوحيدة التي تتمتع بضمان Cloud Native Protection بقيمة مليون دولار أمريكي لضمان ذلك. باعتبارها رائدة في مجال الأمن السحابي الأصلي، تساعد Aqua العملاء على تقليل المخاطر مع بناء مستقبل أعمالهم. تعد منصة Aqua منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) الأكثر تكاملاً في الصناعة، حيث تحمي دورة حياة التطبيق من التعليمات البرمجية إلى السحابة والعودة. تأسست شركة Aqua في عام 2015، ويقع المقر الرئيسي لها في بوسطن، ماساتشوستس ورمات غان، إلينوي، ولديها عملاء Fortune 1000 في أكثر من 40 دولة.

الموقع الإلكتروني: aquasec.com

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