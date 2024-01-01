Bugcrowd

Bugcrowd

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الموقع الإلكتروني: bugcrowd.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bugcrowd على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Bugcrowd teams with elite security researchers to reduce risk & improve security ROI through our bug bounty, pen testing, & vulnerability disclosure programs.

الموقع الإلكتروني: bugcrowd.com

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