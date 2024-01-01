Glow هي تقنية البحث الأفضل في فئتها والتي تجعل جمع الرؤى البشرية القابلة للتنفيذ أسهل وأسرع. يدعم Glow العلامات التجارية لإجراء فئة U&A، وتحليل الجمهور، وصحة العلامة التجارية، واختبار المفاهيم، واختبار السوق، وتقييم عائد الاستثمار، وتشخيصات ESG/الاستدامة والمزيد. تتميز منصة Glow بأنها سريعة التعلم وسهلة الاستخدام، وتضمن ميزات مثل تصور البيانات في الوقت الفعلي والترجمة الفورية للغة والتحليل بنقرة واحدة إمكانية التصرف بناءً على رؤيتك بسرعة. اكتشف كيف تستخدم العلامات التجارية التقدمية، بما في ذلك Bain وReckitt وMondelez وPuma وCarat وPublicis وR/GA، Glow لتقليل المخاطر وإزالة التخمين ومساعدة أعمالها على النمو

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