Blitzllama عبارة عن منصة لرؤى المستخدم تساعد فرق المنتجات على بناء منتجات أفضل. لدى Blitzllama ثلاثة عروض للمنتجات: * تمكّنك الاستطلاعات داخل المنتج من استهداف مستخدمين محددين والتقاط رؤاهم في الوقت الفعلي مباشرةً في منتجك. تعد الاستطلاعات داخل المنتج طريقة رائعة لتحسين رحلات المستخدم بشكل مستمر، والتحقق من صحة أفكار المنتج من خلال مدخلات المستخدم، والكشف عن أسباب توقف العملاء. * لا يقوم تحليل الذكاء الاصطناعي بتصنيف الاستجابات إلى موضوعات ومشاعر فحسب، بل يقوم أيضًا بإجراء تحليل للأسئلة المتبادلة والارتباطات لتوفير رؤى الاستطلاع. يتم حفظ جميع بيانات التعليقات داخل مستودع واحد، وهو أمر رائع للبحث عن الملاحظات التاريخية وتحليلها. * تتيح لك اختبارات المفاهيم طرح الأسئلة بينما يتفاعل المستخدمون مع النماذج الأولية أو النماذج الأولية الجديدة لجمع رؤى مهمة قبل الاكتشاف.

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الموقع الإلكتروني: blitzllama.com

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