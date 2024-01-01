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Blitzllama

Blitzllama

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: blitzllama.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blitzllama على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Blitzllama عبارة عن منصة لرؤى المستخدم تساعد فرق المنتجات على بناء منتجات أفضل. لدى Blitzllama ثلاثة عروض للمنتجات: * تمكّنك الاستطلاعات داخل المنتج من استهداف مستخدمين محددين والتقاط رؤاهم في الوقت الفعلي مباشرةً في منتجك. تعد الاستطلاعات داخل المنتج طريقة رائعة لتحسين رحلات المستخدم بشكل مستمر، والتحقق من صحة أفكار المنتج من خلال مدخلات المستخدم، والكشف عن أسباب توقف العملاء. * لا يقوم تحليل الذكاء الاصطناعي بتصنيف الاستجابات إلى موضوعات ومشاعر فحسب، بل يقوم أيضًا بإجراء تحليل للأسئلة المتبادلة والارتباطات لتوفير رؤى الاستطلاع. يتم حفظ جميع بيانات التعليقات داخل مستودع واحد، وهو أمر رائع للبحث عن الملاحظات التاريخية وتحليلها. * تتيح لك اختبارات المفاهيم طرح الأسئلة بينما يتفاعل المستخدمون مع النماذج الأولية أو النماذج الأولية الجديدة لجمع رؤى مهمة قبل الاكتشاف.

الفئات:

Productivity
برامج أبحاث المستخدم

الموقع الإلكتروني: blitzllama.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blitzllama. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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