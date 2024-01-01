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Hubble هو برنامج بحث مستخدم موحد لفرق المنتجات لجمع التعليقات من المستخدمين بشكل مستمر. تقدم Hubble مجموعة من الأدوات بما في ذلك الدراسات الاستقصائية السياقية داخل المنتج، واختبارات قابلية الاستخدام، واختبارات النماذج الأولية، وتقسيم المستخدمين لجمع رؤى العملاء في جميع مراحل تطوير المنتج.

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الموقع الإلكتروني: hubble.team

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