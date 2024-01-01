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Hubble

Hubble

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الموقع الإلكتروني: hubble.team

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hubble على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Hubble هو برنامج بحث مستخدم موحد لفرق المنتجات لجمع التعليقات من المستخدمين بشكل مستمر. تقدم Hubble مجموعة من الأدوات بما في ذلك الدراسات الاستقصائية السياقية داخل المنتج، واختبارات قابلية الاستخدام، واختبارات النماذج الأولية، وتقسيم المستخدمين لجمع رؤى العملاء في جميع مراحل تطوير المنتج.

الفئات:

Software Development
برامج أبحاث المستخدم

الموقع الإلكتروني: hubble.team

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hubble. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

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GetCurious

GetCurious

getcurious.io

Ybug

Ybug

ybug.io

Qualaroo

Qualaroo

qualaroo.com

Indeemo

Indeemo

indeemo.com

Usersnap

Usersnap

usersnap.com

Feedback Company

Feedback Company

feedbackcompany.com

Essense

Essense

essense.io

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