جمع تعليقات مفيدة على موقع الويب. يسمح Ybug لمستخدمي موقع الويب بإرسال تعليقات مرئية مع لقطات شاشة مشروحة، وإرفاق معلومات سياقية حول بيئة المستخدم تلقائيًا.

الموقع الإلكتروني: ybug.io

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