WebCatalog
Ruttl

Ruttl

app.ruttl.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ruttl على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ruttl هي أداة مجانية للتعليق على مواقع الويب المباشرة، تمامًا مثل InVision، المخصصة للمواقع الثابتة. يمكنك الحصول على تعليقات من عميلك ومدخلات من فريقك على موقع ويب مباشر أو رابط مرحلي. فهو يمنحك القدرة على تحرير مواقع الويب المباشرة ومشاركة مشاريع الويب مع زملائك في الفريق ووضع علامة عليها في التعليقات السياقية وتلقي تعليقات سياقية بشأنها.

الموقع الإلكتروني: ruttl.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ruttl. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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