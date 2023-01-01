ruttl هي أداة مجانية للتعليق على مواقع الويب المباشرة، تمامًا مثل InVision، المخصصة للمواقع الثابتة. يمكنك الحصول على تعليقات من عميلك ومدخلات من فريقك على موقع ويب مباشر أو رابط مرحلي. فهو يمنحك القدرة على تحرير مواقع الويب المباشرة ومشاركة مشاريع الويب مع زملائك في الفريق ووضع علامة عليها في التعليقات السياقية وتلقي تعليقات سياقية بشأنها.

الموقع الإلكتروني: ruttl.com

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