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WebCatalog

Ellipsis

Ellipsis

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: ellipsis.dev

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ellipsis على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Ellipsis is an AI devtool that converts technical instructions into working, tested code. Customers like PromptLayer and Warp (W23) use us to review changes and fix bugs. With Ellipsis, teams get a deep LLM-powered code review on every commit. When a developer wants to make a change, they simply tag us, and Ellipsis submits the fix. Ellipsis runs in the cloud so developers can make progress on other tasks while Ellipsis answers questions, writes code, and conducts code reviews on their behalf. The product integrates with GitHub, Slack, Linear, and other sources, allowing for thoughtful responses that consider the product roadmap, production logs, and bug reports.

الموقع الإلكتروني: ellipsis.dev

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ellipsis. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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