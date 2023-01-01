Bugasura هو أبسط برنامج لتتبع الأخطاء مصمم لفرق التكنولوجيا الحديثة سريعة الحركة. تتبع المشكلات والإبلاغ عنها وإدارتها بسهولة. تعاون مع الفرق والبائعين والعملاء لإغلاق الأخطاء بشكل أسرع.

الموقع الإلكتروني: bugasura.io

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