WebCatalog
BugHerd

BugHerd

bugherd.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BugHerd على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

BugHerd هي أداة مرئية لتتبع الأخطاء على موقع الويب لوكالات الويب والمطورين ومديري المنتجات تعمل على تحسين التواصل بين الفرق.

الموقع الإلكتروني: bugherd.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BugHerd. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Nootiz

Nootiz

app.nootiz.com

LiveSession

LiveSession

app.livesession.io

Pastel

Pastel

usepastel.com

Usermaven

Usermaven

app.usermaven.com

Marker.io

Marker.io

app.marker.io

Google IssueTracker

Google IssueTracker

issuetracker.google.com

Craft.io

Craft.io

app.craft.io

Superflow

Superflow

app.usesuperflow.com

Jira

Jira

atlassian.com

MindTheProduct

MindTheProduct

mindtheproduct.com

Axosoft

Axosoft

axosoft.com

Sirvez

Sirvez

app.sirvez.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية