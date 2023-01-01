Sirvez هي أداة قائمة على السحابة مصممة لشركات تكامل الأنظمة الصوتية والمرئية لرقمنة إدارة سير عملها. يعمل النظام على تحسين الكفاءات بشكل كبير في إدارة القوى العاملة والمشاريع وإدارة المنتجات مع تحسين العلاقات مع أصحاب المصلحة. لقد تم تطويره بمساهمة وثيقة مع خبراء التكامل السمعي والبصري والمستخدمين النهائيين لضمان أن المنتج مناسب للغرض ويلبي احتياجات سوق AV / تكنولوجيا المعلومات.

الموقع الإلكتروني: sirvez.com

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