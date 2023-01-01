WebCatalog
Sirvez

Sirvez

app.sirvez.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sirvez على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Sirvez هي أداة قائمة على السحابة مصممة لشركات تكامل الأنظمة الصوتية والمرئية لرقمنة إدارة سير عملها. يعمل النظام على تحسين الكفاءات بشكل كبير في إدارة القوى العاملة والمشاريع وإدارة المنتجات مع تحسين العلاقات مع أصحاب المصلحة. لقد تم تطويره بمساهمة وثيقة مع خبراء التكامل السمعي والبصري والمستخدمين النهائيين لضمان أن المنتج مناسب للغرض ويلبي احتياجات سوق AV / تكنولوجيا المعلومات.

الموقع الإلكتروني: sirvez.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sirvez. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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