WebCatalog
D-Tools

D-Tools

d-tools.cloud

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من D-Tools على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد D-Tools Cloud حلاً سهل النشر قائمًا على الويب ويوفر سير عمل بسيطًا وقويًا من البداية إلى النهاية لمتكاملي ومشروعات AV السكنية الصغيرة. توفر D-Tools Cloud إدارة خطوط المبيعات والاقتباس المرئي ومقترحات الوسائط المتعددة التفاعلية من أي جهاز محمول. تشتمل إمكانات ما بعد البيع على الشراء باستخدام الأسعار الخاصة بالوكيل المعتمد من المورد، وإدارة التغيير، ومجموعة جديدة من الميزات لإدارة المشاريع.

الموقع الإلكتروني: d-tools.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ D-Tools. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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