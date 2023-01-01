يعد D-Tools Cloud حلاً سهل النشر قائمًا على الويب ويوفر سير عمل بسيطًا وقويًا من البداية إلى النهاية لمتكاملي ومشروعات AV السكنية الصغيرة. توفر D-Tools Cloud إدارة خطوط المبيعات والاقتباس المرئي ومقترحات الوسائط المتعددة التفاعلية من أي جهاز محمول. تشتمل إمكانات ما بعد البيع على الشراء باستخدام الأسعار الخاصة بالوكيل المعتمد من المورد، وإدارة التغيير، ومجموعة جديدة من الميزات لإدارة المشاريع.

الموقع الإلكتروني: d-tools.com

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