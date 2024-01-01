Meegle

Meegle

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الموقع الإلكتروني: meegle.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Meegle على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Elevate your projects with Meegle: The professional project management tool where expertise meets execution.

الموقع الإلكتروني: meegle.com

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