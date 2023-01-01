يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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حيث تجتمع إدارة المشروع مع تصميم اللعبة. نحن نجمع وثائق تصميم اللعبة وإدارة المشاريع معًا في أداة إنتاج ألعاب SaaS فريدة من نوعها توفر طريقة دلالية لتنظيم وتخطيط وتتبع التقدم المحرز في لعبتك.

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