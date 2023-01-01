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HacknPlan

HacknPlan

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الموقع الإلكتروني: hacknplan.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HacknPlan على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حيث تجتمع إدارة المشروع مع تصميم اللعبة. نحن نجمع وثائق تصميم اللعبة وإدارة المشاريع معًا في أداة إنتاج ألعاب SaaS فريدة من نوعها توفر طريقة دلالية لتنظيم وتخطيط وتتبع التقدم المحرز في لعبتك.

الموقع الإلكتروني: hacknplan.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HacknPlan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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