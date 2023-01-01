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Codecks

Codecks

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الموقع الإلكتروني: codecks.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Codecks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أداة ممتعة لإدارة المشاريع لمطوري الألعاب بواسطة مطوري الألعاب. تصميم مستوحى من لعبة بطاقة التداول الفريدة. إدارة مجتمع Discord المتكاملة. سجل مجانا!

الموقع الإلكتروني: codecks.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Codecks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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