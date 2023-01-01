WebCatalog
Taiga

Taiga

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الموقع الإلكتروني: taiga.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Taiga على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Taiga عبارة عن منصة لإدارة المشاريع للشركات الناشئة والمطورين والمصممين الذين يريدون أداة بسيطة وجميلة تجعل العمل ممتعًا حقًا.

الموقع الإلكتروني: taiga.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Taiga. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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