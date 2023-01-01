WebCatalog
Wethod

Wethod

app.wethod.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wethod على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الجميع يريد حياة أكثر ذكاءً، لكن لا أحد يفكر في عمل أكثر ذكاءً. نحن جميعًا نريد العمل، وإذا أمكن، الاستمتاع أثناء القيام بذلك، وبالتأكيد لا نريد إضاعة الوقت في جمع البيانات وتجميع الأرقام معًا. ولهذا السبب قمنا بإنشاء أداة لإدارة المشاريع: فهي بسيطة وآلية ومتكاملة. لماذا نحتفظ بها لأنفسنا؟

الموقع الإلكتروني: wethod.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wethod. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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