الجميع يريد حياة أكثر ذكاءً، لكن لا أحد يفكر في عمل أكثر ذكاءً. نحن جميعًا نريد العمل، وإذا أمكن، الاستمتاع أثناء القيام بذلك، وبالتأكيد لا نريد إضاعة الوقت في جمع البيانات وتجميع الأرقام معًا. ولهذا السبب قمنا بإنشاء أداة لإدارة المشاريع: فهي بسيطة وآلية ومتكاملة. لماذا نحتفظ بها لأنفسنا؟

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