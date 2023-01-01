لا تحتاج إلى الدفع مقابل 10 تطبيقات مختلفة ثم محاولة جعلها تعمل معًا. Yalla هو برنامج إدارة الفريق والتعاون الأكثر سهولة في الاستخدام، والذي صممه أشخاص مهووسون بالعمل الجماعي. تساعد Yalla الفرق المتنامية، سواء عن بعد أو في مقر العمل، على الحفاظ على كل شيء معًا من خلال تقليل كمية الأشياء التي تفلت من الشقوق. إنه يتميز بالتعاون في المهام والمشروعات، والدردشة الجماعية، والمناقشات المركزية، وإدارة العملاء السهلة وتعاونهم، وإدارة العمليات وسير العمل، ويسمح بتحديد أولويات العمل بسهولة أثناء التنقل.

الموقع الإلكتروني: yalla.team

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