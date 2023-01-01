WebCatalog
Yalla

Yalla

app.yalla.team

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yalla على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لا تحتاج إلى الدفع مقابل 10 تطبيقات مختلفة ثم محاولة جعلها تعمل معًا. Yalla هو برنامج إدارة الفريق والتعاون الأكثر سهولة في الاستخدام، والذي صممه أشخاص مهووسون بالعمل الجماعي. تساعد Yalla الفرق المتنامية، سواء عن بعد أو في مقر العمل، على الحفاظ على كل شيء معًا من خلال تقليل كمية الأشياء التي تفلت من الشقوق. إنه يتميز بالتعاون في المهام والمشروعات، والدردشة الجماعية، والمناقشات المركزية، وإدارة العملاء السهلة وتعاونهم، وإدارة العمليات وسير العمل، ويسمح بتحديد أولويات العمل بسهولة أثناء التنقل.

الموقع الإلكتروني: yalla.team

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yalla. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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