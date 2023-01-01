إدارة المهام والمشاريع، التعاون الجماعي، إدارة علاقات العملاء. الكل في منصة واحدة بفضل تطبيق Cubcl لإدارة المهام. أفضل طريقة لإدارة فريقك. تجربة مجانية.

الموقع الإلكتروني: cubicl.io

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