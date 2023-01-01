WebCatalog
Swit

Swit

swit.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Swit على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Swit عبارة عن منصة تعاون جماعي على مستوى الشركة، تجمع بسلاسة بين إدارة الدردشة الجماعية وإدارة المهام في مكان واحد مناسب.

الموقع الإلكتروني: swit.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Swit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Cubicl

Cubicl

cubicl.io

Taskade

Taskade

taskade.com

Zenchat

Zenchat

chat.zenkit.com

ManagePlaces

ManagePlaces

app.manageplaces.com

Yalla

Yalla

app.yalla.team

ConectoHub

ConectoHub

app.conectohub.com

BoardBell

BoardBell

app.boardbell.com

MeisterTask

MeisterTask

meistertask.com

TrueNxus

TrueNxus

app.truenxus.com

Zoho Connect

Zoho Connect

accounts.zoho.com

Gigstimer

Gigstimer

app.gigstimer.com

Ryver

Ryver

signup.ryver.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية