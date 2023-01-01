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Zoom Web

Zoom Web

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الموقع الإلكتروني: zoom.us

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Zoom هو برنامج مهاتفة فيديوية تم تطويره بواسطة Zoom Video Communications. توفر النسخة المجانية خدمة محادثة فيديو تسمح بما يصل إلى 100 جهاز في وقت واحد، مع تقييد زمني قدره 40 دقيقة للحسابات المجانية التي تعقد اجتماعات لثلاثة مشاركين أو أكثر. يتوفر للمستخدمين خيار الترقية من خلال الاشتراك في إحدى خططها، حيث يسمح أعلىها لما يصل إلى 1000 شخص في وقت واحد، دون قيود زمنية. خلال جائحة كوفيد-19، كانت هناك زيادة كبيرة في استخدام Zoom والمنتجات المماثلة لـ العمل عن بعد، والتعليم عن بعد، والعلاقات الاجتماعية عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: zoom.us

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