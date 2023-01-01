Big Mailer

منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني بأسعار معقولة - مجمعة + متقطعة + معاملات - ما يصل إلى 1000 جهة اتصال مجانية، تدعم BigMailer جميع أنواع حملات البريد الإلكتروني الرئيسية - المجمعة، والأتمتة، والتقطير، والمستجيبين التلقائيين، وRSS إلى البريد الإلكتروني، والمعاملات - وتسمح للمرسلين ذوي الحجم الكبير بدمج جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم الأنشطة على منصة واحدة. تتيح إدارة العلامات التجارية المضمنة تحسين سير العمل للوكالات والفرق الكبيرة والشركات متعددة المنتجات والصانعين الذين لديهم مشاريع متعددة. قم بدعوة عدد غير محدود من المستخدمين أو العملاء بمستوى الأذونات المناسب وقم بتغيير الوصول في أي وقت. يتوفر خيار البطاقة البيضاء في خطط الوكالات والمؤسسات. تتم معالجة حالات الارتداد وإلغاء الاشتراك والشكاوى تلقائيًا. خيار الخدمة الذاتية لتصدير القوائم أو حذفها في أي وقت دون التواصل مع الدعم. خيارات مرنة لإدارة قوالب البريد الإلكتروني - أنشئ قوالب جميلة محسنة للجوال باستخدام محرر السحب والإفلات الخاص بنا، أو استخدم محررنا الكلاسيكي لإدارة قوالب علامتك التجارية الحالية وتحريرها كنص منسق أو تعليمات برمجية. استضافة عدد غير محدود من الصور لاستخدامها في القوالب الخاصة بك. مشاركة القوالب المحددة بين العلامات التجارية. تبدأ جميع الحسابات بالمستوى المجاني، ولا يلزم وجود نسخة CC.

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الموقع الإلكتروني: bigmailer.io

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