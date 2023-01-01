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Pulseway

Pulseway

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الموقع الإلكتروني: pulseway.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pulseway على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Pulseway هو برنامج كامل للمراقبة والإدارة عن بعد (RMM)، مع الأتمتة والتصحيح والتحكم عن بعد واكتشاف الشبكة. ابدأ باستخدام أداة مجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.

الموقع الإلكتروني: pulseway.com

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