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RealVNC هي شركة تقدم برامج الوصول عن بعد. يتكون البرنامج من خادم (VNC Server) وتطبيق عميل (VNC Viewer) لبروتوكول حوسبة الشبكة الافتراضية (VNC) للتحكم في شاشة كمبيوتر آخر عن بعد.

الموقع الإلكتروني: realvnc.com

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