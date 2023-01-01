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RealVNC

RealVNC

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الموقع الإلكتروني: realvnc.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RealVNC على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

RealVNC هي شركة تقدم برامج الوصول عن بعد. يتكون البرنامج من خادم (VNC Server) وتطبيق عميل (VNC Viewer) لبروتوكول حوسبة الشبكة الافتراضية (VNC) للتحكم في شاشة كمبيوتر آخر عن بعد.

الموقع الإلكتروني: realvnc.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RealVNC. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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