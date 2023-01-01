Chrome Remote Desktop عبارة عن أداة برمجية لسطح المكتب البعيد تم تطويرها بواسطة Google وتسمح للمستخدم بالتحكم عن بعد في كمبيوتر آخر من خلال بروتوكول خاص تم تطويره بواسطة Google بشكل غير رسمي يسمى "Chromoting". فهو ينقل أحداث لوحة المفاتيح والماوس من كمبيوتر إلى آخر، وينقل تحديثات الشاشة الرسومية مرة أخرى في الاتجاه الآخر، عبر الشبكة. وبالتالي، تتكون هذه الميزة من مكون خادم للكمبيوتر المضيف، ومكون عميل على الكمبيوتر الذي يصل إلى الكمبيوتر البعيد.

الموقع الإلكتروني: google.com

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