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Chrome Remote Deskto‪p

Chrome Remote Deskto‪p

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الموقع الإلكتروني: google.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chrome Remote Deskto‪p على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Chrome Remote Desktop عبارة عن أداة برمجية لسطح المكتب البعيد تم تطويرها بواسطة Google وتسمح للمستخدم بالتحكم عن بعد في كمبيوتر آخر من خلال بروتوكول خاص تم تطويره بواسطة Google بشكل غير رسمي يسمى "Chromoting". فهو ينقل أحداث لوحة المفاتيح والماوس من كمبيوتر إلى آخر، وينقل تحديثات الشاشة الرسومية مرة أخرى في الاتجاه الآخر، عبر الشبكة. وبالتالي، تتكون هذه الميزة من مكون خادم للكمبيوتر المضيف، ومكون عميل على الكمبيوتر الذي يصل إلى الكمبيوتر البعيد.

الموقع الإلكتروني: google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chrome Remote Deskto‪p. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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