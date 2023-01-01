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Splashtop

Splashtop

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الموقع الإلكتروني: splashtop.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Splashtop على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Splashtop هي مجموعة من برامج سطح المكتب عن بعد وبرامج الدعم عن بعد، تم تطويرها بواسطة شركة Splashtop Inc. تتيح Splashtop للمستخدمين الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر أو دعمها عن بعد من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. يتيح Splashtop إمكانية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر عن بعد للشركات ودعم تكنولوجيا المعلومات ومكاتب المساعدة ومقدمي خدمات الخدمات (MSP) والمؤسسات التعليمية.

الموقع الإلكتروني: splashtop.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Splashtop. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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