Splashtop هي مجموعة من برامج سطح المكتب عن بعد وبرامج الدعم عن بعد، تم تطويرها بواسطة شركة Splashtop Inc. تتيح Splashtop للمستخدمين الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر أو دعمها عن بعد من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. يتيح Splashtop إمكانية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر عن بعد للشركات ودعم تكنولوجيا المعلومات ومكاتب المساعدة ومقدمي خدمات الخدمات (MSP) والمؤسسات التعليمية.

الموقع الإلكتروني: splashtop.com

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